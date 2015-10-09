وزير الثقافة يصدر قرارًا بتولي شريف شاهين رئاسة هيئة دار الكتب والوثائق

أصدر وزير الثقافة حلمي النمنم اليوم الجمعة قرارا بتولي الدكتور شريف شاهين رئاسة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق.

وقال الدكتور شريف شاهين – في بيان صادر عن وزارة الثقافة اليوم – إنه سيعمل على الارتقاء بالهيئة من كافة الجوانب من أجل منظومة متكاملة علمية عصرية لذاكرة مصر المؤسسية والفردية.

وأضاف أنه ينتظر الدعم من أسرة الهيئة لضمان نجاح دار الكتب والوثائق في تحقيق دورها بالشكل الذي يتمناه لمساعدة الباحثين, ووضع خطط وأولويات للارتقاء بالهيئة لتواكب المؤسسات العالمية ونقلها نقلة نوعية متطورة تكنولوجيا ومعرفيا.

والدكتور شاهين هو أستاذ للمكتبات والوثائق بجامعة القاهرة, ووكيل كلية الآداب بالجامعة, وشغل عدة مناصب منها رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب, ومقرر لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة , ومستشار لإدارة المعلومات والاتصال بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الأليكسو), ومدير المكتبة المركزية الجديدة لجامعة القاهرة , كما أنه عضو في مجلس الثقافة والمعرفة بأكاديمية البحث العلمي, وعضو اللجنة العلمية الدائمة للترقيات, وعضو مجلس إدارة مركز صيانة الآثار والمباني التاريخية والأثرية ومقتنيات المتاحف.

ومن مؤلفاته في مجال النشر المكتبي: المفهوم والخصائص والمقومات , ومصادر المعلومات الالكترونية, والرقابة وحماية الملكية الفكرية , وصناعة النشر الإلكتروني, ونظم المعلومات الإدارية للمكتبات ومراكز المعلومات.

ا ش ا