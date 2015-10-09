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وزير الداخلية الألماني: العنف ضد اللاجئين «يجلب العار»

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وزير الداخلية الألماني: العنف ضد اللاجئين «يجلب العار» وزير الداخلية الألماني: العنف ضد اللاجئين «يجلب العار»

وصف وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير , أن ارتفاع عدد حالات الاعتداء على اللاجئين في بلاده بأنه “يجلب العار إلى ألمانيا” , مشيرا إلى تزايد عدد حالات الاعتداء على اللاجئين بشكل يثير القلق .

وأضاف الوزير – في تصريحات تناولتها بعض الصحف الألمانية وتداولتها الدويتش فيلا اليوم الجمعة – ” إن حوالي 500 حالة اعتداء على طالبي اللجوء حدثت خلال هذا العام”، مشيرا إلى أن ثلثي الحالات حدثت في مناطق لا يرحب سكانها باللاجئين , وهو أمر “يدعو للقلق” , مؤكدا على ضرورة محاسبة الفاعلين .

وأوضح دي ميزيير أن أغلب حالات الاعتداءات تحدث في شرق ألمانيا و تشمل الاعتداء الجسدي ومحاولات القتل, وإشعال الحرائق.

وكان وزير الداخلية الألماني قد حذر من التحريض ضد اللاجئين ومن الاشتباه فيهم بشكل عام , مشيرا إلى أنه على الرغم من التحقق من وقوع عدد متزايد من جرائم الممتلكات بين طالبي اللجوء القادمين من جورجيا, إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على مجموعة كبيرة من طالبي اللجوء السوريين .

يشار إلى أنه تم تسجيل ما يزيد على 160 ألف لاجئ رسميا في ألمانيا خلال شهر سبتمبر الماضي.

ا  ش   ا

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