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راشد الغنوشى عن حصول رباعى الحوار التونسى على "نوبل": مبروك لتونس

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راشد الغنوشى عن حصول رباعى الحوار التونسى على "نوبل": مبروك لتونس راشد الغنوشى عن حصول رباعى الحوار التونسى على "نوبل": مبروك لتونس
هنأ راشد الغنوشى، زعيم حزب النهضة التونسى، رباعى الحوار الوطنى التونسى، بعد حصوله على جائزة نوبل للسلام، اليوم الجمعة، مؤكدًا أن الرباعى استحق الجائزة عن كل استحقاق وجدارة.

وقال الغنوشى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "نهنئ ‫ ‏الرباعى الراعى للحوار‬ الوطنى على حصولهم على جائزة ‏نوبل للسلام‬ عن كل استحقاق وجدارة".

وأكد الغنوشى، أن هذا التكريم هو تكريم لجهود الرباعى وتكريم لتونس التى تمكنت بفضل الله وجهد أبنائها من اجتناب الاقتتال والتناحر الذى يسود بعض البلدان الشقيقة، وذلك بتبنى مبدأ الحوار والتوافق مسلكا وحيدا لحل الاختلافات والمشاكل.

وأضاف: "هذا هو ما صنع الاستثناء التونسى والإعجاب الدولى الذى قاد إلى التكريم، فلنتمسك بهذه المبادئ ولنلتزم بها سبيلا وحيدا للتغلب على الخلافات".
>واختتم الغنوشى تدوينته قائلاً: "مبروك للرباعى، مبروك لكل من شارك فى الحوار، مبروك لتونس بهذا التكريم".

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