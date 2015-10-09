أسباب تساقط الشعر وعلاجه

لعل اكثر ما يزعج المرأة ويؤرقها هو رؤية خصلات شعرها تتناثر بكثرة خلال غسله أو أثناء تسريحه والخوف يكبر لديها عندما تنظر إلى رأسها في المرآة وتكتشف أن فروة رأسها باتت تخلو من كثافة الخصلات التي كانت تغطيها وتعطيها الجمال .. وغالباً ما تبدأ العلاج بنفسها دون الوقوف على الأسباب التي أدت إلى تساقط الخصلات .. والأسباب عديدة ومتنوعة بينها ما هو صعب ويحتاج إلى طبيب والآخر عرضي يمكنها مداواته بنفسها شرط أن تعرف السبب الرئيسي للتساقط . إن كل شعرة في رأسك تمر بمراحل عديدة أثناء حياتها ،تستمر شهرين أو ثلاثة تسقط بعدها الشعرة بشكل نهائي بحيث أن البصيلة الصغيرة التي كانت تغذيها تتيح المجال لنمو شعرة جديدة وبشكل طبيعي فأن%90 من شعرك سوف يكون في طور النمو في أي لحظة مع 10 % في طور التوقف فإذا ترجمنا هذه النسبة إلى أرقام وجدنا أنك تخسرين من 50 إلى 100 شعرة يومياً .. ولكن يجب أن تنتبهي إذا كانت الشعرات التي تعلق في مشطك كثيفة أو عديدة .

إذا كان قسم كبير من شعرك يتجاوز النسبة الطبيعية قد توقف عن النمو و بدأ مرحلة التوقف فإنك ستصابين خلال 6 أشهر بظاهرة تتصف التساقط الغزير للشعر .

أسباب تساقط الشعر :

نقص البروتين .. إن الجسم إذا حرم من البروتين اللازم لنموه فإنه يستخدم الكمية القليلة المتبقية لديه .. في سبيل تأدية الوظائف الحيوية الضرورية والتي تتسم بالأهمية أكثر من نمو الشعر . التقلبات الالهرمونية والاحتياجات الغذائية للمرأة الحامل تسبب تزايداً لعدد الشعرات التي تدخل في دور التوقف والتساقط وبما أن حبوب منع الحمل تعمل على تغيير عناصر التوازن الهرموني فإنها تشارك هي الأخرى في عملية تساقط الشعر . التوتر ..تلعب التوترات العاطفية والنفسية دورها في الموضوع .الإصابات المختلفة والأدوية المضادة للكآبة والجرعات الكبيرة من الفيتامين (أ) ولحسن الحظ فإن الشعر يعود غزيراً مرة أخرى ما لم تزول العوامل التي سببت ندرته وتساقطة . الأعراض المرضية .. مثل اضطرابات الغدة الدرقية وفقر الدم والحنى الشديدة ونوبات الأنفلونزه الحادة وفقدان الدم الناتجة عن الإصاباتالمختلفة وأدوية المضادة للكآبة والجرعات الكبيرة من الفيتامين ( أ ) ولحسن الحظ فإنا الشعر يعود غزيراً مرة أخرى ما لم تزول العوامل التي سببت ندرته وتساقطة .

كيفية معالجة تساقط الشعر :

حسب حالة الشعر وحسب الأسباب التي أدت إلى التساقط ونقسمها على النحو التالي : حبوب منع الحمل .. إذا اتضح أن السبب هو تناول المرأة حبوب منع الحمل فالحل هو استشارة طبيبها بأخذ الحبوب الأقل فاعلية وتناسبها دون أضرار جانبية كتساقط الشعر . الرضاع .. بما أن الطفل يستمد غذاءه من والدته فإذا قصرت الوالدة في تناول المواد الغذائية المناسبة والكاملة فهذا سيؤثر سلباً على شعر الأم وهنا ننصح بالغذاء المناسب والفيتامينات التي تساعدها وتوقف التساقط مباشرة . القشرة .. أحد الأسباب الرئيسية في تساقط الشعر وهنا لا يمكننا سوى معالجة الفروة من القشرة أولاً لأنه حين علاجنا للفروة من القشرة يتوقف التشاقط مباشرة . الجفاف الشديد .. كثرة الحنة والصبغات وعمل المعالجات الكيميائية على الشعر يؤدي إلى جفافه من ثم تقصفه وهذا ينعكس على قوة الشعرة فتبدو ضعيفة وهشة سهل كسرها وتساقطها . في حالة كان التساقط عرضي وسببه تناول نوع معين من الأدوية فإنه بتوقفها يتوقف التساقط .

سيدتي أن استخدامك للشامبو والبلسم المناسب وعمل جلسات العلاج والترطيب المناسبة لحالة شعرك تساعد الشعر وتزيد من قوته ومتانته وبالتالي يصعب تساقطه بسهولة .



شبكةعيونالإخبارية

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