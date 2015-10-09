البرتغالي «جوزيه بيسيرو» مدربًا للأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم الموسم القادم.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي إنه “من المنتظر أن يصل المدير الفني البرتغالي إلى القاهرة خلال الساعات القادمة لتوقيع العقود قبل أن يتولى المهمة رسمياً عقب مباراة السوبر أمام الزمالك، والتي سيقودها الكابتن عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة”.

يذكر أن بيسيرو تولى قيادة أندية سبورتنج لشبونة البرتغالي والهلال السعودي والوحدة الإماراتي، وكذلك المنتخب السعودي، كما عمل مساعداً لكيروش في تدريب ريال مدريد الإسباني.