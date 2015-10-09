السكر والقلب وسرطان الرئة والفشل الكلوى.. أمراض تكشفها رائحة فمك

منذ سنوات عديدة توصل الأطباء فى معرض أبحاثهم إلى كيفية ربط روائح النفس ببعض الأمراض المعينة الخطيرة، مثل مرض السكرى والسرطان، لافتين إلى أن فكرة استخدام اختبارات التنفس للتشخيص الطبى ليست جديدة.

وأشار الخبراء إلى أن "أبقراط" هو الفيلسوف المعروف الذى يعتبر أول من أدرك أن رائحة التنفس يمكن أن ترتبط بالأمراض منذ أكثر من 400 سنة قبل الميلاد.

وأوضح التقرير الذى صدر مؤخراً عن صحيفة وول ستريت جورنال، أن الأطباء وضعوا الخطوط العريضة للتطورات التقنية، للبحث عن مركب كيميائى فى أنفاسنا يكشف عن الإصابة بالأمراض.

وكشف الرائد دويك خلال برامج الأوعية الدموية الرئوية فى معهد أبحاث ليرنر كليفلاند كلينك، عن بعض الروائح التى تكشف عن العديد من الامراض مثل:

1- مرض السكر

>رائحة النفس التى تشبه رائحة الفواكه المعروفة باسم الحامض الكيتونى هو وسيلة طبيعية للإشارة إلى مشاكل مرض السكر الخطير فى شخص ما.

وأوضح الخبراء أن رائحة الفم الناتجة عن تراكم الكيتونات فى الجسم، هى بسبب استخدام الدهون كمصدر للطاقة بدلا من السكر، وهو ما يحدث لدى مرضى السكر.

وأشار الباحثون إلى أن مرضى السكر يعانون من انخفاض الإنسولين الذى يقوم بتحطيم السكريات فى الجسم، وقلة الإنسولين تؤدى إلى تحول هذه السكريات فى الجسم إلى دهون.

2- سرطان الرئة

>لقد ثبت أن بعض الحيوانات قادرة على شم أمراض معينة، مثل مرض السكر، لذلك يحاول العلماء الآن على تطوير أنف الكترونى لهذا الغرض بالذات.. والفكرة وراء هذه التكنولوجيا فى فصل المركبات العضوية المتطايرة، وفقا للباحثين.

وأوضح الباحثون أن الأبحاث لا تزال غير قادرة على تحديد بدقة المركبات العضوية المتطايرة التى ترتبط بالأمراض، ولكن هناك دراسات مهمة تشير إلى أن الأنف الإلكترونى قد تكشف عن سرطان الرئة واستبعاد وفصل أى حالة من مشاكل الرئة الأخرى.

3- الفشل الكلوي

4- السمنة

5- فشل القلب

>تعمل الكلى لدينا على إزالة النفايات والسموم من الدم، وإذا فشل جسمنا فى التخلص من هذه السموم من تلقاء نفسه، فإنه يعمل على تراكم النفايات ويمكن الكشف عنها عن طريق الجهاز التنفسى.. وقد أثبتت العديد من الدراسات أن الذين يعانون من الفشل الكلوى يعانون أيضا من إفراز رائحة الأمونيا خلال التنفس.>كشف باحثون فى مركز ماونت سيناى الطبى فى لوس أنجلوس عن بعض الغازات فى النفس التى يمكن أن تكون مؤشر للإصابة بالسمنة والبدانة.. ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات 792 مشاركا ووجدوا أن التركيز المرتفع من بعض الغازات فى أنفاسنا، مثل الميثان يثبت ارتفاع مؤشر كتلة الجسم "BMI"، ونسب الدهون فى الجسم.>وأشارت دراسة علمية نشرت مؤخراً فى عام 2012 إلى أن رائحة الأمونيا، التى تخرج عن طريق الفم، قد تكون إشارة إلى مشاكل وتلف القلب.