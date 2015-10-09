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إحباط محاولة تهريب طائرة تجسس مع راكب بمطار القاهرة

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إحباط محاولة تهريب طائرة تجسس مع راكب بمطار القاهرة إحباط محاولة تهريب طائرة تجسس مع راكب بمطار القاهرة

 

إحباط محاولة تهريب طائرة تجسس

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، من ضبط طائرة صغيرة الحجم، حديثة،عالية التقنية، وتستخدم في التجسس، حيث أنها مجهزة بكاميرات تصوير وريموت للتحكم عن بعد، مع راكب مصري، مقيم بشمال سيناء قادم من دبي.

صرحت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة الإماراتية القادمة من دبي اشتبه كل من محمد يوسف، ومحمد صلاح مأموري جمرك، في حقائب الراكب ” محمد ح ” من شمال سيناء ويعمل مقاول، وبتفتيش حقائبه أمام مصطفى عبد الفضيل، وأشرف دراز، عثر بداخلها على طائرة مجهزة بأربعة كاميرات تصوير وريموت للتحكم عن بعد، وتطير على ارتفاع ٤ كيلو متر وامتداد ٦ كيلو، ويمكن تستخدم في أغراض التجسس، وعلى الفور أمر محمد مصطفى رئيس وردية الجمرك بتحرير محضر بالواقعة وعرض الراكب على الجهات الأمنية التي توالت التحقيق معه.

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