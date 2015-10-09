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“الأورمان” تدعم 52 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج بـ156 ألف جنيه بالوادي الجديد

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“الأورمان” تدعم 52 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج بـ156 ألف جنيه بالوادي الجديد “الأورمان” تدعم 52 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج بـ156 ألف جنيه بالوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد

تستعد مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، بالتنسيق مع جمعية الأورمان، لتوزيع 156 ألف جنيه على 52 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج من أبناء المحافظة.

وأوضح محمد منير العديسي، مدير إدارة الاغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن المديرية انتهت من تحديد جميع الفتيات المستحقات للدعم من خلال 48 وحدة اجتماعية،حيث تم حصر 52 عروسة يتيمة حتى الآن تمهيدًا لإرسال الكشوف والأبحاث الاجتماعية لجمعية الاورمان، لصرف 3 آلاف جنيه مساعدة في نفقات الزواج، من خلال احتفالية تنظمها المحافظة، خلال الفترة القليلة المقبلة بالتعاون مع الأورمان.

وأضاف العديسي، أنه تم صرف هذه المنحة على مرحلتين سابقتين الأولى تضمنت 30 فتاة، والثانية 47 عروسة، بينما جار الإعداد لصرف المنحة لعدد 50 فتاة يتيمة كمرحلة ثالثة.

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