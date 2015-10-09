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إقبال كبير في انتخابات التجديد النصفي للأطباء بأسيوط

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إقبال كبير في انتخابات التجديد النصفي للأطباء بأسيوط إقبال كبير في انتخابات التجديد النصفي للأطباء بأسيوط

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الاطباء اقبالاً كبيرًا في الساعات الاخيرة من عملية التصويت بمقر انتخابات النقابة الفرعية بمحافظة أسيوط، والمقام بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط.

يخوض الانتخابات عن قائمة الاستقلال بأسيوط الدكتور رشدي الخياط استاذ جراحة المخ والأعصاب على مقعد النقيب الفرعي، والدكتور هشام مصطفى إمام استاذ ورئيس قسم الاشعة التشخيصية، والدكتور محمد عبد الغني كريم على مقعد أعضاء فوق السن، والدكتورة هبه عطية يسي استاذ مساعد الطب الشرعي والسموم، والدكتور مايكل وجيه يوسف أخصائي جراحة عظام بمستشفى أسيوط العام تحت السن، والدكتور أحمد حسين مرشح منطقة جنوب الصعيد تحت السن.

ويخوض الانتخابات عن قائمة التغيير الدكتور محمد جمال الدين على مقعد النقيب الفرعي، والدكتور مقار لوقا، والدكتور محمد جمال أحمد فوق السن، والدكتور ابراهيم أبو العيون، والدكتور محمد زكريا أبو رحمة فوق السن، كما يخوض الدكتور مدحت سالم الانتخابات على مقعد النقيب الفرعي في أسيوط.

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