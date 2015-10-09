تونس الأولى عالميًا في تصدير زيت الزيتون

تخطت تونس إسبانيا في تصدير زيت الزيتون محتلة المركز الأول عالميًا، حيث حققت صادرات تقدر بـ 300 ألف طن، بعائدات تبلغ 2 مليار دينار تونسي خلال الموسين 2104/ 2015.

صرحت وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم، اليوم الجمعة، أن قيمة الصادرات تضاعفت 6 مرات بالمقارنة مع نفس الفترة من الموسم السابق، فقد بلغت في الموسم السابق 46.4 طن. كما أشارت الوزارة إلى أن معدل سعر بيع زيت الزيتون في الأسواق الخارجية ارتفع بنسبة 8.3% بالمقارنة مع المعدل المسجل في نفس الفترة من الموسم الماضي. ويعد صناعة زيت الزيتون في تونس أحد أهم الركائز الاستراتيجية في الصناعات الغذائية .

يعمل صندوق “النهوض بزيت الزيتون” التونسي بدعم صادرات زيت الزيتون المعلب التي تبلغ 18.4 ألف طن، محقق في شهر سبتمبر ماضي، نسبة نمو بلغت 21%، بالمقارنة مع نفس الفترة من الموسم السابق.