التخلص من رائحه القدمين -اكثر الطرق نجاحا لعلاج رائحة القدمين الكريهة

كثير ما تسبب رائحة القدمين الكريهة احراجا في الوسط العائلي و خاصة في الحياة الزوجية و #من هنا نقدم لك مقال يشمل اكثر الطرق نجاحا لعلاج رائحة القدمين الكريهة

يمكن أن تنبعثَ الرائحةُ الكريهة #من قدمي أيِّ شخص، ولكن هناك عوامل تزيد #من احتمال حدوث ذلك مع البعض، نذكر منها:

سن المراهقة.

الحمل.

الشدَّات النفسية أو العاطفية.

الوقوف طويلاً في أثناء العمل.

الإصابة بفرط التعرُّق.

تناول أدوية معيَّنة.

تعرف هذه الحالة في الطب برائحة القدم الكريهة، ولا تختصُّ بفترة أو فصل معيَّن #من السنة. وقد تسبِّب الكثيرَ #من الإحراج للمصاب بها ومن حوله.

إنَّ السببَ الرئيسي لهذه الحالة هو تعرُّق القدمين وارتداء الحذاء نفسه كلَّ يوم.

أسبابُ تعرُّق القدمين

تحتوي القدمان على غدد عرقية أكثر #من أيِّ مكان آخر في الجسم.

يمكن أن تتعرَّقَ قدما أيِّ شخص، بغضِّ النظر عن حرارة جسمه. ولكنَّ النساءَ الحوامل والمراهقين هم الأكثر عرضة لذلك بسبب التغيُّرات الهرمونية التي تطرأ عليهم، وتؤدِّي إلى زيادة معدَّلات التعرق لديهم.

كما يزداد تعرُّقُ القدمين في حالات الوقوف لفترات طويلة، وعند الإصابة بالشدَّات النفسية والإصابة بفرط التعرُّق. وقد تؤدِّي الإصابةُ بحالات مرضية معيَّنة، مثل قدم الرياضي، إلى انبعاث روائح كريهة #من القدمين، حيث تنبعث الروائح الكريهة #من القدمين إذا تعرقتا في أثناء ارتداء الحذاء، ولم يجفَّ الحذاءُ قبلَ ارتدائه #من جديد.

تقوم الجراثيمُ الموجودة على بشرة القدمين بتفكيك العرق حال خروجه #من المسام، وعلى إثر ذلك تنبعث رائحةٌ تشبه رائحةَ الجبن #من القدمين.

تتعرَّق القدمان في الحذاء طوالَ اليوم، فتصبحان رطبتين، وتبدأ الجراثيمُ بالنمو. وحالما ينزع الشخصُ قدمه #من الحذاء، فإنَّ الجراثيم تستمرُّ بالتكاثر فيه، لاسيَّما عند وضعه في خزانة مظلمة. وعند ارتداء الحذاء #من جديد، تؤمِّن القدمان (ولو جرى غسلهما) لبيئة الحذاء الدفءَ والظلمة والرطوبة، ممَّا يجعلها مثاليةً لنموِّ الجراثيم وتكاثرها أكثر فأكثر.

نصائح للتخلص #من رائحة القدم

هل تعاني #من رائحة قدمين مقرفة ؟ هل أصدقائك ينتقدون رائحة قدميك؟ إليك بعض الإقتراحات التي تساعد في التخلص و الحد #من رائحة القدم :

1- غسل القدمين : غسل القدمين السريع بالماء و الصابون غير كافي لذلك هدفنا هنا التخلص #من البكتيريا و خلايا الجلد الميتة , إغسل قدميك جيدا بالماء و الصابون مع إستخدام الصابون المضاد للبكتيريا ولا تنسى الفرك ما بين الأصابع , ثم نشف قدميك جيدا و قم بتقشيرها بأداة التقشير الخاصة لذلك .

2- تجفيف القدمين : بعد أن تغسل قدميك قم بتجفيفها تماما و لا تترك أي رطوبة فيها لأن الرطوبة تعمل كأرض خصبة للبكتيريا خاصة بين الأصابع وقم بتنشيفهما جيداً وحاول ان تعرضهما للهواء بعد ذلك.

3- استخدم المطهر أو المعقم : قد يبدو ذلك غريبا لكنه جيد جدا لأن المطهر يعمل على قتل الجراثيم الموجودة على القدمين و يمنع تراكم و نمو البكتيريا عليها .

4- استخدم مزيل العرق : يمكنك استخدام مزيل العرق لتحت الإبط أيضا للقدمين فهو مفيد للحد #من الروائح و البكتيريا .

5- إصنع خليطا #من الخل و بعض الكحول : استخدم قطارة الدواء لذلك , ومررها على بشرة قدميك و الأهم بين الأصابع , حيث يعمل الخل على قتل الفطريات و الكحول لقتل البكتيريا .

6- ارتدي الصنادل أو الأحذية المفتوحة : اذا كنت #من الاشخاص الذين يعملون لفترات طويلة قم بتهوية قدميك بين ساعه وأخرة وغسيلهما وتهويتهما جيدأ حتى لا تتراكم الأوساخ . لإبقاء قدميك باردة و التقليل #من التعرق حيث أنه يتبخر نتيجة دوران الهواء إذا لم تتمكن #من إرتداء الصنادل فعليك بأحذية الجلد و المطاط أو البلاستيك المريح التي تسمح لقدميك بالتنفس

7- وضع مضادات التعرق على قدميك : افرك قدميك بمضاتات التعرق و ستعمل على إزالة التعرق بشكل جيد , فتنظم إفرازات قنوات التعرق و تساعد على التحد #من التعرق

8- افرك قدميك و خاصة الأصابع بواحدة #من المساحيق التالية : بودرة التلك فهي قابضة و ستعمل على تجفيف قدميك صودا الخبز أو الصودا الكاوية مما يقضي على البكتيريا نشا الذرة يساعد على إمتصاص العرق

– هدفنا الجوارب و الأحذية

1- حاول وضع القرفل أو خشب الأرز في حذائك و ستختفي الرائحة خلال بضعة أيام

2- تغيير جواربك الخاصة كل يوم مع غسلها , #من الملاحظ أن الجوارب الملونة عرضة للبكتيريا أكثر #من البيضاء . عندما تقوم بغسل جواربك إقلبها على الوجه الآخر كي تغسل بشكل أفضل و تختفي جميع البكتيريا منها , دائما استخدم الجوارب القطن أو الصوف التي تمتص العرق .

3- ضع كمية #من الصودا الكاوية داخل الحذاء كل ليلة

4- تغيير الحذاء كل يوم حتى تسمح لحذائك بأن يجف تماما #من البكتيريا وذلك يستغرق 24 ساعة على الأقل

5- إغسل حذائك بإنتظام فيمكنك أن تضعه في الغسالة لكن قبلها تأكد #من أنه جاف تماما

6- إنزع حدائك , عنما تسمح لك الفرصة بأن تخلع حذائك إفعل ذلك , فذلك يساعد قدميك و الحذاء أيضا على البقاء جافا .

7- استخدم مجففات الأحذية , هناك مجففات خاصة لذلك

– العلاجات المنزلية لرائحة القدم

1. صودا الخبز : بيكربونات الصوديوم، المعروف باسم صودا الخبز، هي وسيلة فعالة للقضاء على رائحة القدم. أنه يعادل الحموضة ويقلل #من العرق ويمنع نمو البكتيريا.

الطريقة :

إضافة صودا الخبز في ماء دافئ (ملعقة لكل لتر #من الماء) ونقع قدميك فيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة كل ليلة لمدة أسبوع واحد.

يمكنك أيضا رش صودا الخبز في كل #من الأحذية والجوارب قبل ارتدائها.

2. زيت اللافندر : زيت اللافندر يمنح الروائح الجيدة ويساعد أيضا في قتل البكتيريا. بالإضافة إلى أنه يحتوي على خصائص مضادة للفطريات التي تكون فعالة في علاج رائحة القدم.

الطريقة :

وضع بضع قطرات #من زيت اللافندر في المياه الدافئة ,نقع قدميك فيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة , يكرر مرتين يوميا لبضعة أيام.

3. الشب : مسحوق الشب له خصائص الدواء القابض ومطهر. وبالتالي، فإنه يمنع نمو البكتيريا.

الطريقة :

مزج مقدار ملعقة #من مسحوق الشب في كوب واحد #من الماء الدافئ وغسل قدميك في هذا الخليط , بعد 15 إلى 20 دقيقة، تجفيف قدميك جيدا ثم يرش بعض مسحوق الشب عليها. القيام بذلك مرة واحدة يوميا.

4. الملح : الملح يمكن أيضا تقليل الرائحة القادمة #من قدميك لأنها تحارب العدوى الميكروبية وتجدد رائحة القدم. حمام القدم ديتوكسيفينغ مع ابسوم الملح هو أيضا مهدئا للآلام القدمين.

الطريقة :

خلط ملعقتين #من الملح في نصف دلو #من الماء الدافئ , نقع قدميك فيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة. للحصول على أفضل النتائج، يتم استعماله قبل الذهاب إلى النوم بحيث لن ترتدي الجوارب أو الأحذية لبضع ساعات.

5. الشاي الأسود : الشاي الأسود يحتوي على حمض التانيك الذي يساعد على قتل البكتيريا التي تنتج رائحة القدم. كما أنه يساعد على غلق المسام في قدميك، مما يقلل #من كمية العرق التي تغذي البكتيريا.

الطريقة :

تغلي اثنين #من أكياس الشاي الأسود في ثلاثة أكواب #من الماء الساخن ثم إضافته الى نصف دلو #من الماء العادي لخفض درجة الحرارة ثم نقع قدميك فيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة , تفعل ذلك يوميا لمدة أسبوع.

6. الخل :

الخل مفيد في التخلص #من رائحة القدمين كما أنه يخلق بيئة حمضية وبالتالي البكتيريا لا يمكن لها البقاء على قيد الحياة. يمكنك استخدام أي نوع #من الخل وخاصة خل التفاح لهذا العلاج.

الطريقة :

إعداد خليط #من نصف كوب #من الخل وستة إلى ثمانية أكواب #من الماء الساخن , ونقع قدميك فيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة وغسل قدميك جيدا بالماء والصابون لإزالة رائحة الخل.

7. البوراكس : البوراكس هو مطهر يقتل البكتيريا المسببة للرائحة، وبالتالي القضاء على رائحة القدم.

الطريقة :

خلط نصف كوب كل #من البوراكس والخل في كوبين #من الماء. ويرش داخل حذائك منها .

بدلا #من ذلك، يمكنك رش داخل حذائك #من مسحوق البوراكس قبل ارتداء حذائك.

8. السكر : استخدام السكر لفرك القدمين لإزالة الجلد الميت والنسيج يساعد على القضاء على رائحة القدم لأنها أيضا يمكن أن تساهم في القدمين رائحة كريهة. والاستخدام المنتظم #من الغسيل لتنظيف قدميك منع تشكيل النسيج. يمكنك جعل محلية الصنع فرك قوي باتباع الاتجاهات.

الطريقة :

مزيج السكر والمياه النظيفة و ايزوبروبيل (91٪ أو أعلى). استخدام المزيد #من السكر في المياه #من أجل خلق مزيج سميك. أما بالنسبة ايزوبروبيل، استخدم جزء واحد منه مع خمسة أجزاء #من الماء.

فرك قدميك مع الخليط لمدة خمس إلى 10 دقائق لإزالة خلايا الجلد الميتة والبكتيريا وثم تغسل قدميك. يكرر ذلك ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع.

ملاحظة: للحصول على نتائج أفضل، نقع قدميك في ماء دافئ قبل استخدام هذا الوصفة.

9. المرمرية : المرمرية تحتوي على حامض التانيك الذي يساعد في تقليل العرق التي يساهم فيمنع رائحة القدم. بالاضافة الى ذلك، عشبة لديه خصائص مضادة للجراثيم ومضاد للفطريات.

الطريقة :

وضع المرمرية الجافة داخل حذائك والجوارب. وسوف تمتص الرائحة وتترك وراءها رائحة خضراء جميلة.

طريقة أخرى لاستخدام المرمرية هو نقع قدميك لمدة 15 دقيقة في منقوع المرمرية ، أو شرب كوب #من المرمرية قبل الذهاب إلى السرير.

10. جذر الزنجبيل : الزنجبيل هو أيضا حل فعال لرائحة القدمين كما أنه يمنع نمو البكتيريا وأيضا يزيل السموم.

الطريقة :

اخذ هريس #من جذر الزنجبيل متوسطة الحجم. و اضافته في كوب #من الماء الساخن لمدة 10 إلى 15 دقيقة , استخدام فلتر القهوة لتمريره #من خلاله ثم استخدام السائل السلس لتدليك قدميك بلطف كل ليلة قبل الذهاب إلى السرير.

تكرار هذه العملية يوميا لمدة أسبوعين للحصول على نتائج إيجابية.

شبكةعيونالإخبارية

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