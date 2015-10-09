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مصادر محلية: طيران التحالف يدمر منزل صالح فى محافظة الحديدة غرب اليمن

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مصادر محلية: طيران التحالف يدمر منزل صالح فى محافظة الحديدة غرب اليمن مصادر محلية: طيران التحالف يدمر منزل صالح فى محافظة الحديدة غرب اليمن
جدد طيران التحالف العربى ، اليوم الجمعة، غاراته الجوية على منزل الرئيس اليمنى السابق على صالح بمحافظة الحديدة غرب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إن أربع غارات عنيفة استهدفت منزل صالح، حيث هز دوى انفجارات عنيفة الموقع وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منه بكثافة، وتسببت فى تدمير المنزل بشكل كامل.

واستهدفت طيران التحالف صباح اليوم منزل صالح ومواقع فى المطار الحربى الواقع فى قبضة الحوثيين،ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين وقوات الجيش الموالية لصالح.

ويشن طيران التحالف العربى بقيادة منذ أكثر من ستة أشهر غارات جوية عنيفة على مواقع الحوثيين وقوات صالح فى مختلف المحافظات كبدتهم خسائر بشرية ومادية كبيرة.
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مصر 365

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