العثور على رضيعة تركتها سيدة مجهولة بإحدى غرف تبديل الملابس بمستشفى الفيوم

شهد مستشفى الفيوم العام واقعة غريبة، حيث قامت سيدة مجهولة الهوية بترك طفلة رضيعة فى الأيام الأولى من عمرها فى غرفة لتغيير الملابس بالمستشفى وفرت هاربة.

كان العاملون بمستشفى الفيوم العام قد سمعوا صوت بكاء طفل رضيع فى إحدى غرف تبديل الملابس بالمستشفى، وبدخول الغرفة تبين وجود طفلة رضيعة مجهولة الهوية، وأكد شهود عيان أن الطفلة كانت تحملها سيدة ودخلت بها المستشفى، وبالبحث عنها تبين أنها تركت الطفلة وهربت وتم إبلاغ قسم شرطة الفيوم لتحرير محضر بالواقعة، وإيداع الطفلة فى دار الأيتام.

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