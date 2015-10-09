ضبط "صينية" حاولت تهريب 150 ألف دولار بمطار برج العرب

ضبطت سلطات مطار برج العرب راكبة صينية الجنسية فى حقيبتها 150 ألف دولار قبل مغادرتها إلى دبى، كما ضبطت راكبة مصريا يخفى فى حقيبته 120 ألف ريال سعودى، واعترف المتهمان بحيازتهما للأموال بقصد الاتجار.

وبإخطار العميد رأفت محمد مدير مطار برج العرب والعقيد محمود الكمونى رئيس المباحث أمرا بتحرير المحضرين اللازمين وإحالة المتهمين إلى النيابة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء وائل عبد الرازق مدير عام الموانئ والعقيد صلاح عبد القادر مدير إدارة المفرقعات بتشديد الإجراءات الأمنية وتفتيش المسافرين.