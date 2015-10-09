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ضبط عاطل انتحل صفة موظف بجهاز 6 أكتوبر وباع عقودا مزورة لتخصيص الأراضى

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ضبط عاطل انتحل صفة موظف بجهاز 6 أكتوبر وباع عقودا مزورة لتخصيص الأراضى ضبط عاطل انتحل صفة موظف بجهاز 6 أكتوبر وباع عقودا مزورة لتخصيص الأراضى
ألقت قوات الأمن القبض على عاطل انتحل صفة موظف بجهاز مدينة 6 أكتوبر، وباع عقودا مزورة لتخصيص أراض مقابل حصوله على 10 آلاف جنيه.

وكانت البداية بورود معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث المرافق بالجيزة تتهم "على.ح" 45 سنة عاطل بتقاضى مبالغ من مواطنين مقابل تسليمهم عقود مزيفة بتخصيص أراض.

وبإخطار اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ألقت قوة القبض على المتهم متلبسا بتقاضى مبلغ من مواطن للغرض ذاته، كما تبين أنه انتحل صفة موظف بجهاز مدينة 6 أكتوبر.. وتحرر له المحضر اللازم وباشرت معه النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365