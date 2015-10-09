القبض على هارب من حكم بالمؤبد من ليمان 440 بالصف

ألقت قوات أمن الجيزة، القبض على مسجل هارب من ليمان 440 بسجن وادى النطرون، من حكم بالسجن المؤبد فى جريمة قتل وبحوزته أسلحة نارية ومخدرات.

وردت معلومات إلى العميد عبد الحكيم سعد مفتش مباحث قطاع شرق الجيزة باختفاء جمال. ن هارب من السجن بمنطقة الصف وبإخطار اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث أمر بخروج قوة لإلقاء القبض على المتهم فتمكنت قوة برئاسة المقدم محمد عبد الشكور رئيس مباحث الصف من إلقاء القبض عليه، وتبين أنه هارب من جناية قتل صادر فيها حكم بالسجن المؤبد وعثر بحوزته على بندقية خرطوش وآفيون وأقراص مخدرة فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق.