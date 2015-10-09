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إغلاق باب التصويت فى انتخابات التجديد النصفى بنقابة الأطباء فى القاهرة

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إغلاق باب التصويت فى انتخابات التجديد النصفى بنقابة الأطباء فى القاهرة إغلاق باب التصويت فى انتخابات التجديد النصفى بنقابة الأطباء فى القاهرة
انتهت منذ قليل، عمليات التصويت بانتخابات التجديد النصفى بلجان النقابة الفرعية لأطباء القاهرة، وذلك بعد تأخرها عن موعد الاقتراع لمدة 17 دقيقة، والتى كان من المقرر أن تبدأ فى التاسعة من صباح اليوم.

وتتنافس بالانتخابات 5 قوائم رئيسية للفوز بها، وهى قائمة الإصلاح والتى تدعم الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، لمنصب النقيب، وقائمة الاستقلال وتدعم الدكتور حسين خيرى، عميد كلية طب قصر العينى، وقائمة الدعم القانونى والتابعة لمركز الدعم القانونى للأطباء وتدعم الدكتور عمر شريف أستاذ جراحة الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة، وقائمة التحرير الخاصة بتيار أطباء التحرير، وأخيرًا قائمة الحكمة والتى يغلب على أعضائها مديرى الإدارات ووكلاء وزارة الصحة، وتدعم الدكتور أحمد رؤوف طبيب أعصاب الأطفال.

وقال الدكتور رشوان شعبان رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء، إن إجمالى المنافسين على مقعد النقيب 10 أطباء، هم "أحمد رؤوف، أحمد رزق، أحمد شوشة، أمنية عبد الله فتحى، حسين خيرى، خالد سمير، شريف عبد الهادى، شريف عمر، وعلاء رفاعى، وعلى كامل".

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