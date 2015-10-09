إحباط محاولة تهريب طائرة تجسس مع راكب قادم من دبى

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، من ضبط طائرة صغيرة الحجم حديثة وعالية التقنية تستخدم فى التجسس مجهزة بكاميرات تصوير وريموت للتحكم عن بعد مع راكب مصرى مقيم بشمال سيناء قادم من دبى.

البداية أثناء إنهاء إجراءات وصول طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى اشتبه كل من محمد يوسف، ومحمد صلاح مأمورى جمرك فى حقائب الراكب "محمد.ح" من شمال سيناء، يعمل مقاولا، وبتفتيش حقائبه أمام مصطفى عبد الفضيل، عثر بداخلها على طائرة مجهزة بأربعة كاميرات تصوير وريموت للتحكم عن بعد وتطير على ارتفاع ٤ كيلومترات وامتداد ٦ كيلو، ويمكن أن تستخدم فى أغراض التجسس.

وعلى الفور أمر محمد مصطفى رئيس وردية الجمرك بتحرير محضر بالواقعة، وعرض الراكب على الجهات الأمنية التى توالت التحقيق معه.

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