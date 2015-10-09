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إغلاق الصناديق وبدء الفرز فى انتخابات نقابة الأطباء بالإسماعيلية

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إغلاق الصناديق وبدء الفرز فى انتخابات نقابة الأطباء بالإسماعيلية إغلاق الصناديق وبدء الفرز فى انتخابات نقابة الأطباء بالإسماعيلية
بدأت أعمال الفرز لانتخابات النقابة الفرعية لأطباء الإسماعيلية بعد إغلاق الصناديق فى الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة، وتتم حاليا أعمال الفرز من اللجنة القضائية برئاسة المستشار محمد أحمد شحاتة واللجنة الإدارية برئاسة الدكتور عمر المغربل النقيب السابق والدكتور نزيه احمد رفعت والدكتور عاطف السماك.

وكانت انتخابات الأطباء بالإسماعيلية قد شهدت إقبالا متوسطا من قبل الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية وعددهم 2500 عضو ولم ترتفع نسبة الإقبال عن 20 % من عدد المقيدين فى الجداول بحسب الراصدين لحركة الانتخابات من الصباح وحتى إغلاق الصناديق.

وينافس على مقعد النقيب الدكتور سعيد الشربينى والدكتور عبداللاه عبدالمنعم والدكتور يسرى توفيق الذى اسحب من انتخابات الرئاسة بعد تقديم الأوراق.

وعلى مقعدى فوق السن ينافس كل من الدكتور سعيد الشربينى والدكتور عصام عبدالوهاب والدكتور حسين امام، وعلى مقعدى تحت السن ينافس كل من الدكتور عمر حسونة والدكتور محمد مشالى والدكتور مصطفى محمود والدكتور مصطفى عبدالهادى.

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