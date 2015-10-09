هيكل: وجود السيسى فى الرئاسة جعله أكثر إدراكا للأزمات داخليًا وخارجيًا

قال الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، إن الرئيس السيسى كان مصدومًا بما لاقاه من مشكلات، وذلك لأن حجم التناقضات الموجودة فى مصر والعالم العربى تحتاج إلى جهد خارق، موضحاً أن الرئيس عندما رأى الصورة كاملة استهولها وهو جانب إنسانى، فوجود السيسى فى منصب الرئاسة جعله أكثر إدراكا لحقيقة الأزمات داخلياً وخارجياً.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى، فى سلسلة حلقات "مصر أين وإلى أين؟"، على فضائية "سى بى سى"، أن السيسى كان بحاجة لفترة استيعاب لما يجرى على المستوى الداخلى والخارجى بعد وصوله للرئاسة، موضحاً أن العالم بعد الحرب الباردة كان أمام معطيات جديدة لم تكن واضحة قبل ذلك بسبب تغير بيئة العلاقات الدولية.

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