أخبار عاجلة

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم -
محافظ المنيا يتفقد أول محطة طاقة شمسية لتشغيل محطات الري بالظهير الصحراوي -
بالفيديو || جدل بسبب دفاع القاضي عن مغتصب طفلة البامبرز "الرحمة يا ناس كلنا بنغلط لقد تبت توبه لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم" -
تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر -
حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هيكل: وجود السيسى فى الرئاسة جعله أكثر إدراكا للأزمات داخليًا وخارجيًا

Google+ Print
هيكل: وجود السيسى فى الرئاسة جعله أكثر إدراكا للأزمات داخليًا وخارجيًا هيكل: وجود السيسى فى الرئاسة جعله أكثر إدراكا للأزمات داخليًا وخارجيًا
قال الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، إن الرئيس السيسى كان مصدومًا بما لاقاه من مشكلات، وذلك لأن حجم التناقضات الموجودة فى والعالم العربى تحتاج إلى جهد خارق، موضحاً أن الرئيس عندما رأى الصورة كاملة استهولها وهو جانب إنسانى، فوجود السيسى فى منصب الرئاسة جعله أكثر إدراكا لحقيقة الأزمات داخلياً وخارجياً.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى، فى سلسلة حلقات "مصر أين وإلى أين؟"، على فضائية "سى بى سى"، أن السيسى كان بحاجة لفترة استيعاب لما يجرى على المستوى الداخلى والخارجى بعد وصوله للرئاسة، موضحاً أن العالم بعد الحرب الباردة كان أمام معطيات جديدة لم تكن واضحة قبل ذلك بسبب تغير بيئة العلاقات الدولية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport

انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport