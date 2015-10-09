موجز أخبار مصر للساعة 6.. ارتفاع وفيات حادث منى لـ 165.. والمفقودين 73

نشر اليوم السابع، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، منها إعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ارتفاع وفيات حادث التدافع بمنى من الحجاج إلى 165 حالة وفاة وانخفاض عدد المبلغ عنهم من المفقودين والمتغيبين إلى 73 مفقودا ومتغيبا.

من ناحية أخرى انتهت منذ قليل، عمليات التصويت بانتخابات التجديد النصفى بلجان النقابة الفرعية لأطباء القاهرة، وذلك بعد تأخرها عن موعد الاقتراع لمدة 17 دقيقة.

وشهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، ارتباكا شديدا وتكدسا بصالات الوصول بسبب عطل فى أجهزة الحاسب الآلى بجوزات المطار، بسبب الأنظمة الجديدة التى تم تطبيقها منذ فترة وجيزة دون التدريب الكافى واكتساب الخبرة .

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