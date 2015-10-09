هيكل: السيسى يواجه ظروفا أصعب من عبد الناصر لتغير قواعد اللعبة الدولية

قال الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، إن تجربة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تختلف تماماً عن تجربة الرئيس السيسى خصوصاً مع ما تعانيه الأمة العربية من انقسام، لافتاً إلى أن فترة حكم عبد الناصر مختلفة كلياً ولا يمكن استعارة وسائل قديمة لمسايرة ما يدور على الساحة الداخلية والخارجية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى، فى سلسلة حلقات "مصر أين وإلى أين؟"، على فضائية "سى بى سى"، أن الرئيس السيسى يواجه ظروفاً أصعب من عبد الناصر لتغير قواعد اللعبة الدولية، موضحاً أن العالم العربى الآن يعانى من مخاض التمزق خصوصاً بعد الحروب الأهلية التى شهدها فى عدد من دوله.

وأشار هيكل إلى أن التكنولوجيا لم تكن تسمح لإثيوبيا باستخدام مساقط المياه لتوليد الكهرباء ولكن الأوضاع الآن تغيرت، مردفا: "لا يمكن حالياً استغلال التناقض الأمريكى الروسى كما كان إبان الحرب الباردة".

- هيكل: وجود السيسى فى الرئاسة جعله أكثر إدراكا للأزمات داخليًا وخارجيًا

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