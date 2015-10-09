بنزيمة يغادر معسكر فرنسا للإصابة

إفي): تعرض الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لإصابة من الدرجة الأولى في أوتار ركبة القدم اليسري خلال مباراة ودية أمام أرمينيا الخميس، ليتأكد غيابه عن أخرى أمام الدنمارك الأحد، حسبما أفاد بيان صادر اليوم عن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وأوضح البيان أن "بنزيمة بسبب استحالة مشاركته في المباراة المرتقبة بين فرنسا والدنمارك الأحد المقبل، سوف يترك المعسكر مساء اليوم".

وأصيب المهاجم البالغ من العمر 27 عاما الليلة الماضية خلال المباراة الودية بين فرنسا وأرمينيا التي انتهت بفوز الديوك برباعية نظيفة، وتوجب استبداله (ق80).

وكان بنزيمة قد كسر صيامه عن التهديف مع منتخب فرنسا الليلة الماضية بعد تسجيله ثنائية في شباك منتخب أرمينيا خلال المباراة الودية، كما صنع هدفا ثالثا.

ويعتبر هذان أول هدفين يحرزهما بنزيمة منذ 362 يوما بقميص منتخب فرنسا، حيث كان آخر هدف قد سجله في 11 أكتوبر 2014 خلال مواجهة ودية أيضا مع البرتغال.