الاتحاد الإنجليزي يغرم تشيلسي وأرسنال ويحذرهما من تكرار ما حدث

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم معاقبة ناديي تشيلسي وأرسنال عقب الأحداث التي شهدتها مباراتهما معا في الجولة السادسة من الدوري 19 سبتمبر الماضي.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج طرد لاعبي أرسنال جابرييل باوليستا وسانتي كازورلا وتم إيقاف مهاجم تشيلسي كوستا بعدها لمدة 3 مباريات.

وقام كوستا بدفع مدافع أرسنال لورين كوسييلني في وجهه قبل أن يحتك بباوليستا ويتسبب في طرده في الشوط الأول من المباراة التي حسمها فريقه على ملعبه بهدفين دون مقابل.

وحذر الاتحاد الناديين من تكرار ذلك السلوك في مبارتهما معا مستقبلا كما أنه غرم تشيلسي مبلغ 40 ألف جنيه إسترليني وأرسنال 30 ألف جنيه إسترليني.