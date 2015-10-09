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يوفنتوس يفقد بوجبا أمام إنتر ميلان

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يوفنتوس يفقد بوجبا أمام إنتر ميلان يوفنتوس يفقد بوجبا أمام إنتر ميلان

(إفي): يغيب الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، عن الملاعب سبعة أيام بسبب إصابته بالتواء في الكاحل الأيمن، بحسب ما أعلنه نادي السيدة العجوز على موقعه الرسمي بالإنترنت.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية من جانب الجهاز الطبي للفريق بعدما أصيب خلال تدريبات الفرنسي الأربعاء، وخضع الخميس لأشعة رنين مغناطيسي أكدت الإصابة.

وأوضح النادي أن بوجبا قد يعود للملاعب في غضون سبعة أيام، ما يعني غيابه عن مباراة يوفنتوس في 18 من الشهر الجاري أمام إنتر ميلانو في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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