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جوتزة يغيب 3 أشهر للإصابة

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جوتزة يغيب 3 أشهر للإصابة جوتزة يغيب 3 أشهر للإصابة

تأكد غياب الألماني ماريو جوتزة لمدة قد تصل إلى 3 أشهر بعد أن تعرض للإصابة خلال مباراة بلاده أمام أيرلندا في تصفيات يورو 2016.

وخرج جوتزة بعد 35 دقيقة من مباراة ألمانيا وأيرلندا يوم الخميس بعد أن تعرض لإصابة في الكاحل.

وقال بايرن ميونيخ في بيان رسمي "إنه لأمر مرير، ماريو جوتزة لن يكون متاحا للعب مع بايرن لمدة من 10-12 أسبوعا بعد أن تعرض لإصابة عضلية في الفخذ".

جوتزة شارك مع بايرن ميونيخ هذا الموسم في 11 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف سيغيب عن مباريات هامة للبافاري أبرزها مباراتي أرسنال في دوري أبطال أوروبا.

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