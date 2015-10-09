البنتاجون: أمريكا ستقدم سلاحا وعتادا لقادة مختارين من المعارضة السورية

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة أنها ستعدل نهجها فى دعم المعارضة السورية المسلحة التى تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية وقالت إنها ستقدم أسلحة ومعدات لقادة مختارين ووحداتهم فى خطوة قد تسمح بزيادة المساعدات الأمريكية.

ويمثل الإعلان الأمريكى انصرافا عن برنامج سابق لتدريب وحدات من المقاتلين وتزويدها بالسلاح فى مواقع خارج سوريا بعد أن بدأ البرنامج بداية متعثرة هذا العام مما زاد الانتقادات لاستراتيجية أوباما بخصوص الحرب.

وقال بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) فى بيان "يوجه وزير الدفاع أشتون كارتر وزارة الدفاع حاليا إلى تقديم معدات وأسلحة إلى مجموعة مختارة من القادة الذين تم فحصهم ووحداتهم حتى يكون بمقدورهم مع مرور الوقت الدخول بشكل منسق فى الأراضى التى ما زال يسيطر عليها" تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستوفر أيضا دعما جويا لمقاتلى المعارضة فى المعركة مع التنظيم، وقال مسؤول عسكرى أمريكى كبير مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن التدريب سيوجه إلى زعماء المعارضة بدلا من تدريب وحدات مشاة كاملة كما كان الهدف السابق.

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