موظفة تعتصم داخل مجلس مدينة طوخ وتتهم الموظفين بالتقاعس

اعتصمت موظفة داخل مجلس مدينة طوخ احتجاجا على تقاعس موظفى المجلس عن تنفيذ قرار إزالة صادر من المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، بخصوص إزالة أحد الإشغالات فى عمارة تمتلكها بمدينة طوخ.

وعلى الفور وبعد علمه بالمشكلة أمر المحافظ بتوقيع مذكرة عاجلة إلى رئيس مدينة طوخ بالازالة والافادة ولكن المسئولين بمجلس المدينة تقاعسوا لمدة 35 يوما عن تنفيذ التأشيره الصريحة لمحافظ القليوبية بسبب أحد مسئولى قسم الاشغالات بالمدينة.

وأكدت المعتصمة كريمان عبد الفتاح أحمد موظفة بالمعاش أنها متضرره من وجود تثبيت لافتة إعلانية قام بتعليقها أحد محلات التصوير بشارع النفق بمدينة طوخ أعلى شرفة منزلها مما تسببت فى إتلاف وتكسير سقف وحديد البلكونة.

وأضافت أنها حصلت على تأشيره من محافظ القليوبية بضرورة الازالة الفورية للافتة الاعلانية التى تعلو منزلها ولكن مجلس مدينة طوخ تقاعس عن التنفيذ.