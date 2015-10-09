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محافظ مطروح يفتتح المهرجان الدولى الأول للتمور بسيوة

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محافظ مطروح يفتتح المهرجان الدولى الأول للتمور بسيوة محافظ مطروح يفتتح المهرجان الدولى الأول للتمور بسيوة
افتتح اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الجمعة، المهرجان الدولى الأول للتمور المصرية بواحة سيوة، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد من كبار المسئولين بدولة الإمارات والقيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأكد المحافظ بأن الهدف من إقامة المهرجان، هو تقديم الدعم الفنى والتسويقى للتمور بسيوة، نظرا لتميزها بجودة عالية وإنتاج ضخم عن باقى الدول الشهيرة بإنتاج التمور.

وأضاف المحافظ بأنه تم إقامة معرض لجميع أنواع التمور وإقامة ورش عمل بمصنع الصناعات الحرفية بواحة سيوة لإلقاء الضوء على تقنيات الزراعة والتصنيع والتغليف للتمور.

وأشار محافظ مطروح إلى أن المهرجان يمثل نقله كبيرة فى التسويق والترويج للتمور بواحة سيوة التى تتميز بأفضل أنواع التمور، على مستوى العالم ولكن ينقصها التسويق والترويج لها، بشكل أفضل فى الأسواق العالمية.

وأضاف بأنه تم دعوة أكبر 10 مستوردين للتمور بالعالم، لحضور المهرجان الدولى الأول للتمور بسيوة، للتعرف عن قرب على جميع أنواع التمور التى تشتهر بها واحة سيوة، للترويج والتسويق لها فى الأسواق العالمية.

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مصر 365