أخبار عاجلة

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم -
محافظ المنيا يتفقد أول محطة طاقة شمسية لتشغيل محطات الري بالظهير الصحراوي -
بالفيديو || جدل بسبب دفاع القاضي عن مغتصب طفلة البامبرز "الرحمة يا ناس كلنا بنغلط لقد تبت توبه لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم" -
تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر -
حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بدء فعاليات صالون "سلوى علوان" الثقافى فى نادى طنطا بحضور عصام شرف

Google+ Print
بدء فعاليات صالون "سلوى علوان" الثقافى فى نادى طنطا بحضور عصام شرف بدء فعاليات صالون "سلوى علوان" الثقافى فى نادى طنطا بحضور عصام شرف
بدأ منذ قليل الصالون الثقافى للأديبة "سلوى علوان" فى نادى طنطا الرياضى بحضور الدكتور عصام شرف رئيس وزراء الأسبق والأديب السورى محمد خير الحلبى، والمحاسب فايز عريبى رئيس نادى طنطا الرياضة، والأديبة سلوى علوان واللواء مجدى سعد الدين يسرى، والشاعر محمد الأبرش والدكتور سمير القمرى، والدكتور عبد الوهاب كامل عميد كلية التربية بجامعة طنطا الأسبق، والشاعر الدكتور البيومى عوض وحشد من جماهير نادى طنطا الرياضى وأعضاء نادى أدب طنطا.

وقامت مديرية أمن الغربية بعمل تعزيزات أمنية، حول أسوار نادى طنطا الرياضى لتأمين رئيس الوزراء الأسبق وحضور الحفل.
>وبدأت الأديبة سلوى علوان بتقديم الكلمة الافتتاحية للندوة والسلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport

انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport