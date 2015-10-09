بدء فعاليات صالون "سلوى علوان" الثقافى فى نادى طنطا بحضور عصام شرف

بدأ منذ قليل الصالون الثقافى للأديبة "سلوى علوان" فى نادى طنطا الرياضى بحضور الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق والأديب السورى محمد خير الحلبى، والمحاسب فايز عريبى رئيس نادى طنطا الرياضة، والأديبة سلوى علوان واللواء مجدى سعد الدين يسرى، والشاعر محمد الأبرش والدكتور سمير القمرى، والدكتور عبد الوهاب كامل عميد كلية التربية بجامعة طنطا الأسبق، والشاعر الدكتور البيومى عوض وحشد من جماهير نادى طنطا الرياضى وأعضاء نادى أدب طنطا.

وقامت مديرية أمن الغربية بعمل تعزيزات أمنية، حول أسوار نادى طنطا الرياضى لتأمين رئيس الوزراء الأسبق وحضور الحفل.

>وبدأت الأديبة سلوى علوان بتقديم الكلمة الافتتاحية للندوة والسلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية.