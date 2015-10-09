محافظ مطروح يوقّّع اتفاقيات بـ10 مشروعات استثمارية خلال زيارته للإمارات

وقع اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، مذكرات تفاهم بالأحرف الأولى لمشروعات استثمارية تقدر بنحو 12 مليار دولار خلال زيارته لدولة الإمارات.

وأعلنت محافظة مطروح، فى بيان صحفى اليوم، الجمعة، نتائج زيارة محافظ مطروح، إلى دولة الإمارات الأسبوع الماضى خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر، من أجل جذب الاستثمارات العملاقة والإعداد للمؤتمر الاقتصادى بمطروح بعد أسبوعين.

وأكد محافظ مطروح على أنه قام بتوقيع مذكرة تفاهم لـ10 مشروعات استثمارية وهى 2 مشروع زراعى و4 مشروعات صناعية باستثمارات 5 مليارات جنيه تتضمن إقامة مصنع تعبئة لمياه واستغلال الملح بسيوة وإقامة مصنع زيت زيتون.

وتشمل المشروعات 2 مشروع سياحى بمدينة مرسى مطروح، أحدها مشروع تطوير هضبة عجيبة، باستثمارات 3 مليارات دولار، والثانى تطوير منطقة روميل باستثمارات 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى إقامة مشروع ترفيهى عبارة عن حديقة حيوان ذات طابع صحراوى ومشروع للاستزراع السمكى بواحة سيوة.

وأضاف المحافظ، أنه تم عرض فرص الاستثمار بمحافظة مطروح بغرفة تجارة وصناعة أبو ظبى بناء على دعوة سيدة الأعمال ريد حمد الشريانى الظاهرى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، حيث تم توقيع مذكرات التفاهم لـ10 مشروعات باستثمارات 12 مليار دولار، وسيتم توقيع عقود المشروعات خلال المؤتمر الاقتصادى بمطروح، خلال الفترة من 24 – 25 أكتوبر الجارى.

وكشف محافظ مطروح، أنه عقد خلال زيارته للإمارات جلسة مباحثات فى مدينة أبو ظبى مع الشيخ حامد بن حمد من الأسرة الحاكمة وأحد كبار رجال الأعمال فى العالم، حيث لديه استثمارات تقدر بـنحو 60 مليار دولار حول العالم، تم خلاله مناقشة أهم المشروعات الاستثمارية بالمحافظة والتى أبدى استعداده للاستثمار بمحافظة مطروح نظرًا لوجود العديد من المقومات الاستثمارية بالمحافظة.

ووجه محافظ مطروح الشكر للشيخ حامد بن حمد، وإلى رئيس مجلس إدارة وأعضاء غرفة تجارة وصناعة أبو ظبى، على الحفاوة البالغة والاستقبال الرائع، حيث أعربوا عن انبهارهم بالمقومات الاستثمارية، التى تتمتع بها محافظة مطروح التى ستصبح قاطرة التنمية بجمهورية مصر العربية.

وأوضح المحافظ أن إقامة المؤتمر الاقتصادى بمطروح فى نهاية الشهر الجارى سيتم خلاله عرض فرص الاستثمار الهائلة بالمحافظة، ليكون انطلاقة كبرى وطفرة لمحافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالى الغربى، لم تحدث من قبل.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر سيمثل نقطة فاصلة فى المسار الاقتصادى المصرى، الذى تتبعه الدولة حاليًا بإقامة المشروعات العملاقة، لجذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل لأبناء مطروح، بصفة خاصة ولأبناء وادى النيل بصفة عامة.



>