أطباء الإسماعيلية يواصلون انتخاباتهم والإقبال مازال منخفضا

واصلت نقابة الأطباء الفرعية بالإسماعيلية انتخابات أعضاء المجلس الفرعى للنقابة فى دورته الجديدة والتى بدأت من الساعة العاشرة صباحا ومستمرة حتى الساعة الخامسة بعد عصر اليوم الجمعة.

وحتى الساعة الرابعة أى قبل إغلاق الصناديق بساعة فى حالة عدم مد فترة الانتخابات كان الإقبال منخفضا، ويبلغ عدد الأطباء المقيدين فى جدول النقابة 2500 طبيب لهم حق التصويت، ويرأس لجنة الانتخابات المستشار محمد احمد شحاتة رئيس اللجنة القضائية من مجلس الدولة ويراس اللجنة الإدارية الدكتور عمر المغربل النقيب السابق ويعاونة من اعضاء اللجنة الدكتور نزيه احمد رفعت والدكتور عاطف السماك.

وينافس على مقعد النقيب الدكتور سعيد الشربينى والدكتور عبداللاه عبدالمنعم والدكتور يسرى توفيق الذى اسحب من انتخابات الرئاسة بعد تقديم الاوراق.

وعلى مقعدى فوق السن ينافس كل من الدكتور سعيد الشربينى والدكتور عصام عبدالوهاب والدكتور حسين امام، وعلى مقعدى تحت السن ينافس كل من الدكتور عمر حسونة والدكتور محمد مشالى والدكتور مصطفى محمود والدكتور مصطفى عبدالهادى.

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