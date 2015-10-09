مد فترة التصويت لانتخابات نقابة الأطباء بالبحيرة للإقبال المتزايد

أعلنت منذ قليل اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة الأطباء بالبحيرة عن مد فترة التصويت لأعضاء الجمعية العمومية لمدة نصف ساعة إضافية قابلة للتجديد نظرا للإقبال الشديد من الأطباء.

من جانبه أكد الدكتور ايمن صادق،، أمين عام نقابة الأطباء بالبحيرة أن العملية الانتخابية، شهدت استقرارا واضحا، كما شهدت إقبالا كثيفا على مدار اليوم، مشيرا ان الانتخابات تتم تحت إشراف قضائى كامل برئاسة المستشارين وليد الطويل ومحمد جبريل.

و تقدم على منصب نقيب الأطباء 7 مرشحين، وهم "محمد إبراهيم نعمة الله ومحمد شوقي فوزي منيسي". وكيلى وزارة الصحة السابقين وطلعت عبدالحميد القمري، أحمد محمد مصطفى زغلول، محمد الحسن إبراهيم حسن، عادل محمد المغربي .

أما على مقاعد العضوية فوق 15 عاما، تقدم 7 أطباء، وهم "محمد فضل بربش، أحمد السيد قطري، السيد محمد غازي، عادل محمد المغربي، طلبة عبدالباسط هواش، يحيى عبدالحميد زيدان، محمد مرسي محمد"، بينما تقدم على مقاعد العضوية تحت 15 عاما 8 أطباء، وهم "حنان محمد حسين عبدالباسط، محمد أحمد عمارة، محمد علي سعيد، محمد سيف عبدالوكيل فرج الله، ويثم عبدالشافي الكفراوي، ضحى عبدالعزيز أيوب، وليد علي عبدالمجيد علي، أحمد رؤوف عبدالحليم نوار".



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