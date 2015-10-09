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مد فترة التصويت بانتخابات التجديد النصفى لأطباء أسيوط

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مد فترة التصويت بانتخابات التجديد النصفى لأطباء أسيوط مد فترة التصويت بانتخابات التجديد النصفى لأطباء أسيوط
يواصل أطباء أسيوط توافدهم علي انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية والتى تجرى بنادي اعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط.

وأكد رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بنقابة الاطباء الفرعية بأسيوط انه سوف يتم مد فترة التصويت لحين الانتهاء من تصويت جميع من لهم حق التصويت داخل مقار اللجنة الانتخابية.

جدير بالذكر أن من لهم حق التصويت 8075 عضوا بالجمعية العمومية ويخوض الانتخابات عن قائمة الاستقلال باسيوط الدكتور رشدى الخياط استاذ جراحة المخ والأعصاب على مقعد النقيب الفرعي والدكتور هشام مصطفى إمام استاذ ورئيس قسم الاشعة التشخيصية والدكتور محمد عبد الغني كريم على مقعد اعضاء فوق السن والدكتورة هبه عطية يسي استاذ مساعد الطب الشرعي والسموم والدكتور مايكل وجية يوسف أخصائي جراحة عظام بمستشفى أسيوط العام تحت السن والدكتور أحمد حسين مرشح منطقة جنوب الصعيد تحت السن .

كما يخوض الانتخابات عن قائمة التغيير الدكتور محمد جمال الدين على مقعد النقيب الفرعي والدكتور مقار لوقا والدكتور محمد جمال أحمد فوق السن والدكتور ابراهيم أبو العيون والدكتور محمد زكريا أبو رحمة فوق السن.

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مصر 365