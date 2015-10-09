شكري يتصل بنظيره الروسي للتشاور حول أزمة سوريا والأوضاع في فلسطين



> أجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا، صباح الجمعة 9 أكتوبر، بـ”سيرجي لافروف” وزير خارجية روسيا الاتحادية، حيث تناول الاتصال التشاور والتنسيق بشأن الأزمة السورية ومخاطر الإرهاب في المنطقة، والأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومتابعة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن كل من شكري و”لافروف” اتفقا خلال الاتصال على أهمية دفع جهود التسوية السياسية للازمة السورية وتشجيع الأطراف على الانخراط في الحوار وفقًا للخطة المطروحة من جانب مبعوث الأمم المتحدة وعلى أساس مقررات اجتماع جنيف، بالإضافة إلى مناقشة مخاطر الإرهاب في المنطقة.

وأعرب الجانبان عن قلقهما البالغ لتدهور الأوضاع في القدس الشرقية والضفة الغربية، حيث أكدا على أهمية ممارسة الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني أقصى درجات ضبط النفس والعمل الفوري والجاد على التهدئة وعدم التصعيد مؤكدين على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الاتصال تناول متابعة مسار العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، حيث أكد الجانبان على ضرورة توفير كافة سبل الدعم لتعزيز العلاقات وتطويرها بما يرتقي إلى مستوى تطلعات الشعبين المصري والروسي.