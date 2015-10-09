شاب يسرق آثاث شقة والدته لبيعه في أسيوط

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط، من ضبط منجد بحوزته مسروقات بحي السادات بمدينة أسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط حسن دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط بورود بلاغ من “س.م.أ” سيدة بالمعاش، ومقيمة بمساكن السادات بسرقة محتويات الشقة التي تقطنها.

على الفور تم تشكيل فريق من ضباط المباحث لكشف غموض سرقة محتويات الشقة وضبط الجناة.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط “ح.ع.م” منجد ومقيم بالحي ذاته وبحوزته مسروقات عبارة عن 11 كرسيا، وطاولتين، وكنبة، و4 أسرة، ودولاب، و2 كومودينو، وشوفنيرة، و2 أنبوبة بوتاجاز بالإضافة إلى محتويات سرقة مسكن السيدة.

وبمواجهة المتهم قرر أنه قام بشراء المضبوطات من “ع.ح.ع” نجل المبلغة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.