بالصور.. مستشفى الجرمانية بأسوان تنظم قافلة طبية لعلاج أهالي قرية دهميت

نظمت، اليوم الجمعة، مستشفى الجرمانية بأسوان قافلة طبية تحت إشراف جمعية جيل المستقبل بقرية دهميت بمركز نصر النوبة، وبها أطباء لجميع التخصصات الطبية المختلفة وبالتعاون مع المسئولين بالقرية وجمعية العاشر من رمضان بدهميت.

وقال الدكتور كميل شكر الله مدير مستشفى الجرمانية والمشرف على القافلة، إن القافلة بها تخصصات وأطباء متميزين على أعلى مستوى والهدف من القافلة خدمة أهالي القرية وخاصة كبار السن والمرضى، غير القادرين على الحركة، وأضاف إن القافلة ستقوم بالكشف وتقديم العلاج اللازم بالمجان، كما ستقوم القافلة بتحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى مستشفيات المحافظة المختلفة.