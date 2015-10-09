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«ظل الحمار» يوميًا على المسرح العائم

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«ظل الحمار» يوميًا على المسرح العائم «ظل الحمار» يوميًا على المسرح العائم

ظل الحمار

افتتح، أمس الخميس، الدكتور أسامة رؤوف مدير مسرح الطليعة، العرض المسرحي ظل الحمار، بحضور المخرج إميل شوقي، والناقدة أروى قدورة، والفنان محمد إبراهيم، والكاتبة نور الهدى عبد المنعم.

يتناول العرض انتهاز بعض المحامين للموكلين وبعض المتعصبين للدين للناس داخل البلد، حيث تدور معركة بمدينة أبادير بين طبيب أسنان استأجر حمار من صاحب الحظيرة، فيكتشف أن الطبيب يؤجر حماره حتى يجلس تحت ظله فطلب منه الأجر أضعاف لجلوسه تحت ظله… تصل المشكلة للمحكمة.

“قضية ظل الحمار” إنتاج مسرح الشباب، إخراج محمد جبر، تأليف الكاتب الألماني فريدرش دورينمات، بطولة نانسي نبيل، ميشيل ميلاد، إسلام علي، أحمد الجوهري، صابر عادل، لبنى المنسي، سلمى صباح، تأليف موسيقى وألحان أحمد نبيل، سينوغرافيا وإخراج محمد جبر.

والعرض برعاية قطاع شئون الانتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، إشراف البيت الفنى للمسرح، برئاسة الفنان فتوح أحمد، ويُقدم يوميًا ماعدا يوم الثلاثاء على خشبة المسرح العائم.

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