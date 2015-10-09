بسبب أهلي دبي .. محمود طاهر لن يعود مع بعثة الأهلي بعد لقاء الزمالك

قرر محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عدم العودة مع بعثة فريقه من الإمارات عقب لقاء السوبر المصري ضد الزمالك من أجل توقيع اتفاقية تعاون مع نادي أهلي دبي.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في إطار السوبر المصري.

وستطير بعثة الأهلي إلى الإمارات يوم الاثنين ويرأسها محمود طاهر.

ولأجل توقيع بروتوكول تعاون مع نادي أهلي دبي لتبادل الخبرات بين الأهلي والنادي الإماراتي وإقامة المعسكرات قرر طاهر الاستمرار في الإمارات وعدم العودة مع البعثة عقب المباراة حسبما أكد الموقع الرسمي للنادي.

وسيتم توقيع الاتفاقية يوم 20 أكتوبر المقبل في حضور مهند مجدي عضو مجلس إدارة الأهلي ومحمود علام مدير عام النادي.