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الجزر مش بس بيقوى النظر.. ويقى من الضمور البقعى

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الجزر مش بس بيقوى النظر.. ويقى من الضمور البقعى الجزر مش بس بيقوى النظر.. ويقى من الضمور البقعى
كشفت دراسة علمية حديثة، أن الجزر يساعد على تقليل فرص الإصابة بأمراض الإبصار، وخاصة مرض الضمور البقعى.

وأشار الباحثون إلى أن الصبغات (الكاروتينويدات)، التى تعد سببا فى إحمرار أو إصفرار الجزر والبطاطا الحلوة والفلفل البرتقالى، أو اللون الأخضر العميق للسبانخ والبروكلى والملوخية والجرجير لها تأثير سحرى للوقاية من امراض العيون.

وقال الدكتور بول بيرنشتاين، أستاذ طب وجراحة العيون والعلوم البصرية فى جامعة يوتا بسولت لايك سيتى، إن تناول الفاكهة والخضار يعزز صحة العين.

وأوضح الباحثون أن الضمور البقعى (AMD) ، الذى تزيد فرص الإصابة به كلما تقدم المريض فى العمر، هو واحد من الأسباب الأكثر شيوعا لفقدان البصر، وخاصة كبار السن، لأنه يؤثر سلبا على شبكية العين، ويمكن أن يؤدى إلى انخفاض فى الرؤية المركزية الحادة وقد يؤدى إلى العمى.

ووفقاً للدراسة التى شملت على أكثر من 63000 شخص، توصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن الأشخاص الذين استهلكوا نسب عالية من الكاروتينات المعروفة باسم اللوتين والزياكسانثين هم أقل عرضة بنسبة 40 فى المئة للإصابة بالضمور البقعى.

وأضاف بيرنشتاين أنه تم العثور على "اللوتين" فى البيض والخضروات الورقية الداكنة بما فى ذلك القرنبيط، اللفت والسبانخ، أما "الزياكسانثين" يمكن الحصول عليه من تناول الذرة، الفلفل البرتقالى والتوت.

وقد نشرت هذه الدراسة فى مجلة “JAMA”، كما جاءت نتائجها عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

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