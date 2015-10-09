"مؤتمر المصرية للقدم السكرى" يحذر المرضى من العدوى الميكروبية للقدم

قالت الدكتورة منال طرشوبى أستاذ الباطنة والغدد الصماء بطب المنصورة، وسكرتير الجمعية المصرية للقدم السكرى، إن العدوى الميكروبية تعتبر هى أهم أسباب دخول مريض السكر المستشفى والسبب الرئيسى لمعظم حالات البتر فى القدم السكرى.

وأضافت أنه يرجع السبب إلى خطورة العدوى فى القدم لصفتها التشريحية المتميزة، التى تسبب سرعة انتشار العدوى لباقى القدم والساق وأن هذا يستدعى التشخيص المبكر لوجود العدوى.

وأضافت الدكتور منال طرشوبى، خلال محاضرة القتها بمؤتمر الجمعية المصرية للقدم السكرى المنعقد حاليا بالقاهرة "عن العدوى الميكروبية فى مرضى القدم السكرى"، أن الأسباب ترجع إلى نقص مناعة مريض السكر وقلة إحساس المريض بالألم بالقدم الناتج عن التهاب الأعصاب الطرفية فى مرضى السكر فيصاب المريض بالعدوى ولا يشعر بها إلا فى حالة متأخرة ولذلك لابد من الفحص الذاتى وضرورة الزيارات المتكررة للطبيب وسرعة التوجه للطبيب فى حالة وجود احمرار أو أى إفرازات أو أى ألم بالقدم.

وأشارت منال طرشوبى، إلى أنه يجب على المريض تجنب تناول أى مضادات حيوية بدون استشارة الطبيب، لأن ذلك يسبب ظهور ميكروبات جديدة تقاوم جميع المضادات الحيوية الحالية.

وأكدت أن العدوى الميكروبية ناتجة عن حدوث قرح وعدم الاهتمام بنظافتها وعلاجها بصورة كاملة حيث لابد من الاهتمام بنظافة القدمين وارتداء الحذاء المناسب وعلاج العدوى من خلال فريق متكامل من طبيب السكر والجراح ومسئول مكافحة العدوى.

وقالت إنه يجب علاج القرح علاجا تاما حتى لا يفاجأ المريض بانتشار العدوى بالقدم وقد يؤدى ذلك للبتر، حيث إن بعض حالات العدوى قد تؤدى إلى البتر أو حتى إلى وفاة المريض والعدوى عادة ما تكون درجات ولا يمكن للمريض أن يتخذ القرار من تلقاء نفسه فى طريقة العلاج.