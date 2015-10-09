مصر تجرى اتصالات مكثفه لسرعة تسوية الأزمة السورية فى ظل خلافات دولية..ومصدر مسئول ينفى توتر العلاقات بين الرياض والقاهرة..ويؤكد: تأييدنا لضرب داعش من منطلق مكافحة الإرهاب ولا أدلة على استهداف المعارضة