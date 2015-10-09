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الكرملين: مصر تشيد بجهود روسيا فى سوريا.. والسيسى هنأ بوتين بعيد ميلاده

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الكرملين: مصر تشيد بجهود روسيا فى سوريا.. والسيسى هنأ بوتين بعيد ميلاده الكرملين: مصر تشيد بجهود روسيا فى سوريا.. والسيسى هنأ بوتين بعيد ميلاده
قال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، إن تشيد بجهود روسيا فى تحقيق الاستقرار فى الوضع بسوريا، موضحاً أن هذا الأمر ناقشه هاتفيا رئيسا مصر وروسيا، ولكنه كان الغرض الرئيسى من هاتف السيسى تهنئة بوتين فى عيد ميلاده.

وأضاف بيسكوف فى تصريحات للصحفيين أنه بالإضافة إلى ذلك ناقش الرئيسان الوضع فى سوريا، عملية القوات المسلحة الروسية، ودعم جيش الجمهورية العربية السورية.

يذكر أن الطائرات الروسية شنت منذ 30 سبتمبر الماضى - بناء على طلب من الرئيس بشار الأسد - غارات جوية على أهداف "داعش"باستخدام مقاتلات سو 25، وسو-24M، وسو-34، وسو-30CM.
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