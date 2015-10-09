مقتل فلسطينيين وإصابة 12 برصاص الجيش الإسرائيلى شرق غزة

قتل فلسطينيان وأصيب 12 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة شرق مدينة غزة وفق ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن شابين في مطلع العشرينات من العمر قتلا جراء إصابتهما بعيارين ناريين أحدهما بالرأس فيما أصيب 12 آخرون على الأقل أحدهم بجروح متوسطة إلى طفيفة.

وأوضحت المصادر أن من بين الجرحى اثنين من الصحفيين، وجميعهم نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة لتلقي العلاج.

وذكرت المصادر أن عشرات الشبان تظاهروا قرب السياج الفاصل شرق غزة مع إسرائيل ورشقوا قوات الجيش المتمركزة خلف السياج بالحجارة وأشعلوا إطارات السيارات فيما ردت قوات الجيش بإطلاق الرصاص.

وجاءت المواجهات دعما للضفة الغربية والقدس التي تشهد مواجهات يومية مع الجيش الإسرائيلي منذ مطلع الشهر الجاري ما أدى إلى مقتل تسعة فلسطينيين مقابل مقتل أربعة إسرائيليين.

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