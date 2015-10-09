أخبار عاجلة

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم -
محافظ المنيا يتفقد أول محطة طاقة شمسية لتشغيل محطات الري بالظهير الصحراوي -
بالفيديو || جدل بسبب دفاع القاضي عن مغتصب طفلة البامبرز "الرحمة يا ناس كلنا بنغلط لقد تبت توبه لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم" -
تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر -
حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسئول أمريكى ينفى انتهاء برنامج تدريب المعارضة السورية وتزويدها بالعتاد

Google+ Print
مسئول أمريكى ينفى انتهاء برنامج تدريب المعارضة السورية وتزويدها بالعتاد مسئول أمريكى ينفى انتهاء برنامج تدريب المعارضة السورية وتزويدها بالعتاد
قال مسئول دفاعي أمريكي كبير اليوم الجمعة إن البرنامج العسكري الأمريكي لتدريب مقاتلي المعارضة السورية وتزويدهم بالعتاد لم "ينته" لكنه يخضع للتعديل.

وأضاف المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه لصحفيين مرافقين لوزير الدفاع الأمريكي اشتون كارتر إن بعض عمليات التدريب والتدقيق الأمريكية لقوى المعارضة السورية ستستمر ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365