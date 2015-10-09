مسئول أمريكى ينفى انتهاء برنامج تدريب المعارضة السورية وتزويدها بالعتاد

قال مسئول دفاعي أمريكي كبير اليوم الجمعة إن البرنامج العسكري الأمريكي لتدريب مقاتلي المعارضة السورية وتزويدهم بالعتاد لم "ينته" لكنه يخضع للتعديل.

وأضاف المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه لصحفيين مرافقين لوزير الدفاع الأمريكي اشتون كارتر إن بعض عمليات التدريب والتدقيق الأمريكية لقوى المعارضة السورية ستستمر ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

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