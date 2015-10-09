مسيرات شعبية فى الأردن نصرة للأقصى وتنديدا بالممارسات الإسرائيلية

انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم فى عدد من المحافظات الأردنية مسيرات شعبية نصرة للمسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسى الشريف) وتنديدا بالأعمال الإجرامية التى يقترفها الاحتلال الإسرائيلى ضده وضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

ففى العاصمة عمان، نفذ المئات من الأردنيين من مختلف القوى والفعاليات الحزبية والشعبية بعد صلاة الجمعة اليوم اعتصاما انطلق من ساحة مسجد الكالوتى بالقرب من السفارة الإسرائيلية، إلا أن الأجهزة الأمنية الأردنية فضته بالقوة واعتقلت عددا من المشاركين فيه بحسب شهود عيان.

وفى مخيم البقعة (الذى يعد أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين فى العالم ويقع على بعد 27 كم شمال غرب عمان)، انطلقت مسيرة منددة بالإجراءات التى قامت بها قوات الاحتلال والتعديات الواقعة على المقدسات الإسلامية.

وطالب المشاركون - فى المسيرة - الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولى بالوقوف ضد المحاولات الصهيونية فى النيل من المقدسات الإسلامية وقيامهم باختراق حرمة الأقصى وباحاته فى تحد واضح لمشاعر المسلمين، معربين عن رفضهم للممارسات والأعمال العدوانية المستمرة والاعتداءات التى تقوم بها قوات الاحتلال على الأقصى وسكان القدس.

ورفع المشاركون فى المسيرة يافطات وشعارات منددة بالعدوان، مرددين هتافات تستنكر جرائم المستوطنين وتؤكد أن فلسطين عربية وعاصمتها القدس إضافة إلى حدود فلسطين من النهر للبحر والدعوة إلى الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف ، وأنه لا حلول سلمية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفى الزرقاء (45 كم شرق عمان)، نددت مسيرة ، نظمتها مختلف الأحزاب والفعاليات الشعبية فى المحافظة ، بالهجمة الإسرائيلية على الشعب العربى الفلسطينى فى القدس وكافة الأراضى الفلسطينية المحتلة حيث ردد المشاركون هتافات تنادى بنصرة القدس والمقدسيين ونصرة أبناء فلسطين بشكل عام.

وفى لواء المزار الجنوبى بمحافظة الكرك (تبعد أكثر من 120 كم جنوب عمان)، نظم الحراك الشعبى والفعاليات الشعبية والحزبية مهرجانا خطابيا لنصرة الأقصى، حيث أكد المشاركون ضرورة ردع الكيان الصهيونى الذى لا يحترم المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات والوقوف بوجه غطرسته واعتداءاته المتكررة على المسجد المبارك وعلى الشعب الفلسطينى المسالم، مثمنين وقفة الأردن وقيادته الهاشمية وشعبه فى وجه الأطماع الصهيونية الرامية إلى تغير معالم الأقصى والقدس الشريف.

يشار إلى أن العاهل الأردنى والرئيس الفلسطينى محمود عباس كانا قد وقعا بعمان فى 31 مارس 2013 اتفاقية أعاد فيها عباس التأكيد على أن الملك عبدالله الثانى هو صاحب الوصاية وله الحق فى بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها خصوصا الأقصى المعرف فى هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسى الشريف.

وتمكن هذه الاتفاقية - التى تؤكد على المباديء التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس - الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية، كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك.

كما تنص معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل فى عام 1994 والمعروفة باسم (وادى عربة) فى مادتها التاسعة على أن يمنح كل طرف للآخر حرية الوصول للأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية، وأن تحترم إسرائيل وفق إعلان واشنطن، الدور الحالى الخاص للمملكة فى الأماكن المقدسة بمدينة القدس.

>