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الدفاع الروسية: نفذنا 67 طلعة جوية ضد مواقع إرهابية بسوريا

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الدفاع الروسية: نفذنا 67 طلعة جوية ضد مواقع إرهابية بسوريا الدفاع الروسية: نفذنا 67 طلعة جوية ضد مواقع إرهابية بسوريا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهدافها 60 موقعا مسلحا لتنظيم داعش الإرهابى فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى أن العمليات العسكرية شملت 67 طلعة جوية و60 غارة، وذلك وفق ما نقلته قناة العربية.

وفى وقت سابق، أعلن رئيس إدارة العمليات لهيئة الأركان العامة الروسية، أندريه كارتابولوف، أن روسيا تختار الأهداف لضربها فى سوريا، معتمدة على معطيات الاستخبارات السورية والعراقية والإيرانية.

وقال الفريق أول كارتابولوف فى مؤتمر صحفى بموسكو نقلته روسيا اليوم إنه "تجرى دراسة كل مواقع الاستهداف بدقة، حيث يتم استخدام المعطيات الاستطلاعية الفضائية والإلكترونية - اللاسلكية، وتسجيلات من طائرات بدون طيار، ومعلومات يتم الحصول عليها من اعتراض المكالمات اللاسلكية، ونحن نستخدم كذلك معطيات الاستخبارات السورية والإيرانية والعراقية، بما فيها من العملاء السريين".
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