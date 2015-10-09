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بالصور.. ارتفاع ضحايا الاشتباكات فى غزة لـ 4 شهداء برصاص قوات الاحتلال

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استشهد أربعة شبان فلسطينيين وأصيب نحو 22 آخرين بجروح فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب موقع "ناحل عوز" العسكرى شرق مدينة غزة وشرق خان يونس جنوب القطاع.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة اليوم الجمعة - أن الشابين أحمد الهرباوى (18 عاما) من مخيم النصيرات (وسط القطاع) ، وشادى دولة (20 عاما) من سكان غزة استشهدا إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحى تجاه عشرات الشبان الذين تظاهروا قرب السياج الأمنى الفاصل شرق حى الشجاعية الواقع شرق مدينة غزة.

وفى وقت لاحق.. أعلنت مصادر طبية أن الشاب عبد الرحمن الوحيدى (20 عاما) استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال فى نفس المنطقة ، فيما أعلنت المصادر الطبية فى مستشفى غزة الأوروبى بخان يونس استشهاد الفتى محمد الرقب (15 عاما) متأثرا بإصابته بعيار نارى فى الرقبة أطلقه جنود الاحتلال على مسيرة قرب الشريط الحدودى شرق خان يونس.

وكان عشرات الشبان الفلسطينيين توجهوا عقب صلاة الجمعة إلى محيط موقع "ناحل عوز" وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ويرددون هتافات منددة بجرائم الاحتلال ، لتبادرهم قوات الاحتلال بإطلاق النار المباشر ، فيما رشقها الشبان بالحجارة.

من ناحية أخرى قامت مجموعات من اليسار الاسرائيلى بتنظيم مسيرات للتنديد بالاشتباكات بين الفلسطينيين والجيس الاسرائيلى ، وطالبت بارساء السلام بين العرب واسرائيل.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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