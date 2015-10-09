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توكل كرمان عن فوز رباعية الحوار التونسى بـ"نوبل": دليل على تحضر التونسيين

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توكل كرمان عن فوز رباعية الحوار التونسى بـ"نوبل": دليل على تحضر التونسيين توكل كرمان عن فوز رباعية الحوار التونسى بـ"نوبل": دليل على تحضر التونسيين
هنأت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل، توكل كرمان، تونس على فوز اللجنة الرباعية للحوار الوطنى التونسى بجائزة نوبل للسلام.

وأكدت كرمان فى تدوينة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن العمل من أجل السلام والتعايش والديمقراطية هو أمر مُقدر ويحظى باحترام العالم.. حيث قالت: "أهنىء بكثير من الحب والفخر فوز رباعية الحوار الوطنى فى تونس بجائزة نوبل للسلام للعام 2015.. إن فوز الاتحاد التونسى للشغل والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة قوية بأن العمل من أجل السلام والتعايش والديمقراطية هو أمر مقدر ويحظى باحترام العالم".

واستطردت الناشطة اليمنية: "لقد فازت تونس، كل تونس، بجائزة نوبل، فقد فاز المجتمع المدنى وفازت السلطة وفازت الأحزاب السياسية التى كانت فى الحكم والتى كانت خارجه، لقد برهن التونسيون أنهم شعب متحضر ومتسامح ويستحق الديمقراطية والحرية".


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