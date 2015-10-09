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السعودية تستدعى السفير البلجيكى على خلفية كتاب مسئ للإسلام

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السعودية تستدعى السفير البلجيكى على خلفية كتاب مسئ للإسلام السعودية تستدعى السفير البلجيكى على خلفية كتاب مسئ للإسلام
أعربت المملكة العربية عن استنكارها لترجمة ونشر كتاب (آيات شيطانية) لسلمان رشدي، لما يحمله من إساءات ضد الإسلام والمسلمين.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية إنه "على خلفية قيام دار نشر (باسيكا- Paseka) بترجمة كتاب (آيات شيطانية لسلمان رشدي) قامت وزارة الخارجية باستدعاء سفير جمهورية التشيك لدى المملكة، وعبرت له عن استنكار المملكة واستهجانها لترجمة هذا الكتاب ونشره، لما يحمله من إساءات ضد الإسلام والمسلمين".

وأضاف أنه "تم التأكيد على موقف المملكة المناهض لمحاولات تشويه الدين الإسلامى الحنيف ، ودعوتها إلى عدم ازدراء الأديان والثقافات ورموزها بأى شكل كان ومن أى جهة كانت، وتم الإعراب للسفير التشيكى لدى المملكة عن الأمل فى استشعار التشيكية لهذه المحاذير، والعمل على إيقاف نشر هذا الكتاب بترجمته الجديدة".
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